Полиция на Сахалине проверяет видео с погоней рыбаков за диким медведем

В министерстве лесного хозяйства Сахалинской области жестко отреагировали на действия рыбаков, которые на снегоходах устроили погоню за медведем. В ведомстве считают, что нарушители подвергли опасности не только себя, но и жизни других людей: хищник после такой встречи может стать опаснее.

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Кадры, которые сняли сами рыбаки, разлетелись по Сети. На них видно, что бурый медведь пытался убежать, но его настигли. В какой-то момент зверь встал на задние лапы и попытался ударить одного из преследователей.



Герои видео своим поведением возмутили не только косолапого, за которым гнались, но и всевозможные инспекции и ведомства, которые отвечают на Сахалине за защиту дикой природы. Так, чиновники из министерства лесного и охотничьего хозяйства разглядели на этих кадрах уголовное правонарушение.



Специалисты утверждают, что мужчины на снегоходах продемонстрировали всему миру, как нельзя себя вести при встрече с хищником. Медведь ведь только вышел из спячки, и стресс может сделать зверя еще агрессивнее. А если медведь нападет на человека, то зверя придется отстреливать. Впрочем, и те, кто уже встретил его, чудом избежали серьезных травм. Рев двигателей снегоходов напугал зверя. Он пытался сбежать, но при малейшем приближении показывал готовность вступить в бой.



Один раз зверь все же попытался атаковать. Водителю снегохода удалось резко взять вправо и увернуться. Но даже после этого мужчины продолжили погоню, пока зверь не скрылся за холмом. Видимо, окрыленные победой, экстремалы решили поделиться впечатляющими кадрами, но просчитались. Теперь им придется объяснять мотивы своего весьма неоднозначного поступка полицейским. Их уже вызвали в отдел для дачи показаний. Тем временем местные зоозащитники собираются в экспедицию на остров Пармушир, чтобы узнать, как чувствует себя медведь после перенесенного стресса.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.