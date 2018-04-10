Стрелявший в случайных прохожих москвич прячется от суда в психиатрической клинике

В Москве решается вопрос об аресте жителя столицы, который накануне совершил вооруженное нападение на прохожих. Угрожая пистолетом, мужчина потребовал впустить его подъезд. Женщина отказала, и дебошир открыл стрельбу.
Подозреваемый в покушении на случайных прохожих Алексей Карпов сегодня в суд не приехал. По данным источника НТВ, у мужчины случился «приступ», и его увезли в психиатрическую клинику имени Кащенко в Москве. Не исключено, что Карпов симулировал свое плохое самочувствие, чтобы отсрочить появление в суде, отмечает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Карпов напал на Алексея и Татьяну Геращенко накануне возле подъезда многоквартирного дома. Вооруженный мужчина потребовал впустить его в подъезд, женщина отказалась. Тогда злоумышленник открыл огонь. Свидетелем нападения стал сын Татьяны. Услышав выстрелы, он попытался встать на защиту, но получил травмы и был госпитализирован с серьезными ранениями. Сейчас Алексей Геращенко находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Оперативники выясняют мотивы поведения Карпова. Исходя из обрывочных сведений, которые злоумышленник сообщил полицейским сразу после задержания, накануне у него умер отец, и мужчина заявил, что приехал мстить, как он выразился, виновнику смерти своего родственника. Подробности — в видеоматериале НТВ.
Карпов напал на Алексея и Татьяну Геращенко накануне возле подъезда многоквартирного дома. Вооруженный мужчина потребовал впустить его в подъезд, женщина отказалась. Тогда злоумышленник открыл огонь. Свидетелем нападения стал сын Татьяны. Услышав выстрелы, он попытался встать на защиту, но получил травмы и был госпитализирован с серьезными ранениями. Сейчас Алексей Геращенко находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Оперативники выясняют мотивы поведения Карпова. Исходя из обрывочных сведений, которые злоумышленник сообщил полицейским сразу после задержания, накануне у него умер отец, и мужчина заявил, что приехал мстить, как он выразился, виновнику смерти своего родственника. Подробности — в видеоматериале НТВ.
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