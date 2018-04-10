В преддверии ПМЭФ-2018 пройдет благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич

23 мая 2018 года в преддверии Петербургского международного экономического форума в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге планируется проведение благотворительного вечера. В программе мероприятия — концерт с участием всемирно известной пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Благотворительный вечер в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности будет включен в официальную культурную программу форума.



Антон Кобяков, советник президента России: «Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией Музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей форума».



Музей Фаберже в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2013 года. Число посетителей частного музея в 2017 году составило более 500 тысяч человек.



Петербургский международный экономический форум — 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24–26 мая.