ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    В преддверии ПМЭФ-2018 пройдет благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич

    комментировать

    В преддверии ПМЭФ-2018 пройдет благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич

    В преддверии <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> пройдет благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич

    23 мая 2018 года в преддверии Петербургского международного экономического форума в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге планируется проведение благотворительного вечера. В программе мероприятия — концерт с участием всемирно известной пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

    Благотворительный вечер в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности будет включен в официальную культурную программу форума.

    Антон Кобяков, советник президента России: «Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией Музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей форума».

    Музей Фаберже в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2013 года. Число посетителей частного музея в 2017 году составило более 500 тысяч человек.

    Петербургский международный экономический форум — 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24–26 мая.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru