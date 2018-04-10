«Квартирник НТВ у Маргулиса» отправится в прошлое с Михаилом Жванецким

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет самый необычный гость — сатирик Михаил Жванецкий.
Евгений Маргулис и его гость Михаил Жванецкий обсудят музыку во всех ее проявлениях, а между композициями знаменитый сатирик будет читать монологи.
Этот концерт откроют музыканты и степист. Но на этом сюрпризы для гостей «Квартирника» не закончатся. Вместе с Михаилом Жванецким в первой части программы будет выступать коллектив «Запрещенные барабанщики».
Разговор пойдет о том, как литература помогала Жванецкому знакомиться с девушками и какую роль в его жизни сыграли знакомство с Утёсовым и Высоцким. Гость расскажет, как Высоцкий помог ему провести приятный вечер с женщиной.
Вторую часть программы вместе с хозяином «Квартирника» и сатириком проведет Максим Пиганов и «Тромбон шоу», все это «отделение» концерта будет посвящено голливудской музыке. Завершит музыкальную часть программы «Серенада солнечной долины».
Разумеется, ведущий и его гость обсудят, как в Советский союз попадала заграничная музыка. И, конечно, сам Жванецкий расскажет о своих любимых музыкальных жанрах, а также поделится забавной историей о своей работе режиссером-постановщиком в мюзик-холле.
Кроме этого, Михаил Михайлович расскажет о переименовании бульвара Искусств в Одессе в бульвар Жванецкого в честь юбилея знаменитого соотечественника.
Евгений Маргулис: «Михаил Жванецкий не простецкий! Идея замешать его тексты с музыкой появилась у меня давно. В какой-то из моих дней рождения я со своими друганами-музыкантами прошелся по зарубежной классике и был поражен реакцией Михалыча на то бесчинство, которое мы устроили в мастерской моей жены. Народу было человек тридцать, но восторг, исходящий от них, был равен реву стадиона. Так что мой ДР стал возрождением „Квартирника“. Дальше — больше: практически всех, кто был у нас, я отснял, кроме Жванецкого. И как после этого не совместить приятное с очень приятным? В общем, уговорил! А что из этого получилось, смотрите сами. Да здравствует та легкость, с которой Михаил Михайлович согласился устроить то, что он никогда не делал!»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Михаилом Жванецким в субботу, 14 апреля, в 00:30.
Этот концерт откроют музыканты и степист. Но на этом сюрпризы для гостей «Квартирника» не закончатся. Вместе с Михаилом Жванецким в первой части программы будет выступать коллектив «Запрещенные барабанщики».
Разговор пойдет о том, как литература помогала Жванецкому знакомиться с девушками и какую роль в его жизни сыграли знакомство с Утёсовым и Высоцким. Гость расскажет, как Высоцкий помог ему провести приятный вечер с женщиной.
Вторую часть программы вместе с хозяином «Квартирника» и сатириком проведет Максим Пиганов и «Тромбон шоу», все это «отделение» концерта будет посвящено голливудской музыке. Завершит музыкальную часть программы «Серенада солнечной долины».
Разумеется, ведущий и его гость обсудят, как в Советский союз попадала заграничная музыка. И, конечно, сам Жванецкий расскажет о своих любимых музыкальных жанрах, а также поделится забавной историей о своей работе режиссером-постановщиком в мюзик-холле.
Кроме этого, Михаил Михайлович расскажет о переименовании бульвара Искусств в Одессе в бульвар Жванецкого в честь юбилея знаменитого соотечественника.
Евгений Маргулис: «Михаил Жванецкий не простецкий! Идея замешать его тексты с музыкой появилась у меня давно. В какой-то из моих дней рождения я со своими друганами-музыкантами прошелся по зарубежной классике и был поражен реакцией Михалыча на то бесчинство, которое мы устроили в мастерской моей жены. Народу было человек тридцать, но восторг, исходящий от них, был равен реву стадиона. Так что мой ДР стал возрождением „Квартирника“. Дальше — больше: практически всех, кто был у нас, я отснял, кроме Жванецкого. И как после этого не совместить приятное с очень приятным? В общем, уговорил! А что из этого получилось, смотрите сами. Да здравствует та легкость, с которой Михаил Михайлович согласился устроить то, что он никогда не делал!»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Михаилом Жванецким в субботу, 14 апреля, в 00:30.
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