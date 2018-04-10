В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Итальянские спасатели выясняют информацию о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков в областях Марке и Умбрия.
Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 1,2 километра к северу от коммуны Мучча (область Марке) с населением 900 человек. За первым подземным толчком магнитудой 4,7 последовали несколько афтершоков магнитудой более 2.
Землетрясение ощущались жителями многих населенных пунктов Италии в областях Марке и Умбрия. Сейчас сотрудники национальной службы Гражданской обороны Италии выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.
Региональные власти сообщают о разрушениях в городке Пьеве-Торино. Информации о пострадавших не поступало.
Землетрясение ощущались жителями многих населенных пунктов Италии в областях Марке и Умбрия. Сейчас сотрудники национальной службы Гражданской обороны Италии выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.
Региональные власти сообщают о разрушениях в городке Пьеве-Торино. Информации о пострадавших не поступало.
Комментарии