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    В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

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    В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

    В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

    Итальянские спасатели выясняют информацию о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков в областях Марке и Умбрия.

    Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 1,2 километра к северу от коммуны Мучча (область Марке) с населением 900 человек. За первым подземным толчком магнитудой 4,7 последовали несколько афтершоков магнитудой более 2.

    Землетрясение ощущались жителями многих населенных пунктов Италии в областях Марке и Умбрия. Сейчас сотрудники национальной службы Гражданской обороны Италии выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.

    Региональные власти сообщают о разрушениях в городке Пьеве-Торино. Информации о пострадавших не поступало.

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