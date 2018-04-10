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    В городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб. Lufthansa, Германия, авиакомпании, авиация, забастовки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб

    В городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб

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    В городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб

    В городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб

      В Германии задерживаются сотни авиарейсов. Работники Lufthansa бастуют в четырех крупнейших аэропортах страны.

      Стачка проходит в воздушных гаванях Мюнхена, Кёльна, Франкфурта-на-Майне и Бремена. Авиакомпания уже отменила 800 рейсов. Улететь не смогут почти 100 тысяч пассажиров. Изменить расписание вынуждены и другие авиаперевозчики, поскольку бастуют не только пилоты, но и работники наземных служб аэропортов.

      Обладателям несчастливых билетов предлагают бесплатно поменять их в течение недели или воспользоваться услугами железной дороги. Для жителей Германии это вполне обычное дело. Забастовки там проходят регулярно. Стачками профсоюзы добиваются повышений зарплат и улучшений условий для своих служащих. Уже завтра авиасообщение в Германии должно быть восстановлено.

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