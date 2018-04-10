В городах Германии бастуют пилоты Lufthansa и работники наземных служб

В Германии задерживаются сотни авиарейсов. Работники Lufthansa бастуют в четырех крупнейших аэропортах страны.

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Стачка проходит в воздушных гаванях Мюнхена, Кёльна, Франкфурта-на-Майне и Бремена. Авиакомпания уже отменила 800 рейсов. Улететь не смогут почти 100 тысяч пассажиров. Изменить расписание вынуждены и другие авиаперевозчики, поскольку бастуют не только пилоты, но и работники наземных служб аэропортов.



Обладателям несчастливых билетов предлагают бесплатно поменять их в течение недели или воспользоваться услугами железной дороги. Для жителей Германии это вполне обычное дело. Забастовки там проходят регулярно. Стачками профсоюзы добиваются повышений зарплат и улучшений условий для своих служащих. Уже завтра авиасообщение в Германии должно быть восстановлено.