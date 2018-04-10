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    Члены жюри премии «Икар» назвали «Теорию заката» лучшим мультфильмом года. мультфильмы, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧлены жюри премии «Икар» назвали «Теорию заката» лучшим мультфильмом года

    Члены жюри премии «Икар» назвали «Теорию заката» лучшим мультфильмом года

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    Члены жюри премии «Икар» назвали «Теорию заката» лучшим мультфильмом года

    Члены жюри премии «Икар» назвали «Теорию заката» лучшим мультфильмом года

      В Москве определили, какой мультфильм может называться лучшим. В столице назвали лауреатов российской анимационной премии «Икар».

      Победителем стал фильм «Теория заката» режиссера Романа Соколова. Это лента о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день. Фильм получил также премии за режиссуру, звук и музыку.

      В номинации «Фильм в прокате» победа досталась Лео Габриадзе с мультфильмом «Знаешь, мама, где я был?», а Валерию Гаркалину члены жюри присудили премию за лучшее озвучку ленты «Тихий ужин без соли». Почетную статуэтку «Мастер» в этом году унесла драматург Жанна Витензон. Она — автор сценариев к таким мультфильмам, как «Варежка», «Катерок» и «Храбрый олененок».

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