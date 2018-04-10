В Комсомольске-на-Амуре нашли более 20 убитых и разделанных домашних собак

Полиция начала проверку обстоятельств убийства более двух десятков домашних собак в
Комсомольске-на-Амуре.
Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию общественной организации «Зооспас», изуродованные останки более 20 собак были обнаружены зоозащитниками 6 апреля в районе озера Мылка.
Активисты предположили, что собак умертвили для приготовления блюд в заведениях, где клиентам подают собачатину. В числе убитых животных обнаружены собаки с ошейниками. Зоозащитники обратились в полицию. В региональном главке полиции сообщили, что началась проверка.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре: «После сообщения о находке полиция начала проверку, она продлится до 16 апреля».
Активисты предположили, что собак умертвили для приготовления блюд в заведениях, где клиентам подают собачатину. В числе убитых животных обнаружены собаки с ошейниками. Зоозащитники обратились в полицию. В региональном главке полиции сообщили, что началась проверка.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре: «После сообщения о находке полиция начала проверку, она продлится до 16 апреля».
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