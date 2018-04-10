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    На Ладожском озере спасли троих рыбаков

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    На Ладожском озере спасли троих рыбаков

    На Ладожском озере спасли троих рыбаков

    Сотрудники МЧС благополучно эвакуировали любителей подледного лова, отрезанных от берега трещинами в льду Ладожского озера.

    В управлении ГУ МЧС Ленинградской области сообщили, что трое рыбаков-любителей оказались отрезаны от берега трещинами во льду на акватории Ладожского озера в районе базы «Креницы».

    На помощь отправили судно на воздушной подушке. Спасатели поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» и сотрудники отдела Государственной инспекции по маломерным судам Волховского района благополучно доставили людей на берег.

    В МЧС в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать осторожность при выходе на лед и при опасности немедленно обращаться в службу спасения.

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