В театре «Школа современной пьесы» простятся с актрисой Волчковой

Актриса театра и кино Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет. Церемония прощания состоится сегодня в театре «Школа современной пьесы».
Актриса театра и кино Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет. Церемония прощания состоится сегодня в театре «Школа современной пьесы».
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова ушла из жизни в пасхальную ночь после тяжелой продолжительной болезни. Ей было 47 лет.
Раиса Матряшина, пресс-атташе театра «Школа современной пьесы»: «Прощание с Анжеликой Волчковой состоится в театре с 15:00 до 18:00. На следующий день, 11 апреля, по решению родных она будет похоронена у себя на родине в Пензе».
В день похорон артистки 11 апреля в в театре будет идти спектакль «Шинель/Пальто», который посвящают памяти Анжелики Волчковой. Последний раз она выходила на сцену именно в этой постановке.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Закончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). С 1995 года играла на сцене московского театра «Школа современной пьесы», снималась в российских сериалах и отечественных фильмах.
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова ушла из жизни в пасхальную ночь после тяжелой продолжительной болезни. Ей было 47 лет.
Раиса Матряшина, пресс-атташе театра «Школа современной пьесы»: «Прощание с Анжеликой Волчковой состоится в театре с 15:00 до 18:00. На следующий день, 11 апреля, по решению родных она будет похоронена у себя на родине в Пензе».
В день похорон артистки 11 апреля в в театре будет идти спектакль «Шинель/Пальто», который посвящают памяти Анжелики Волчковой. Последний раз она выходила на сцену именно в этой постановке.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Закончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). С 1995 года играла на сцене московского театра «Школа современной пьесы», снималась в российских сериалах и отечественных фильмах.
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