«НТВ-плюс» начинает вещание в Грузии

«Газпром-Медиа» , ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и в Восточной Европе, выходит на рынок платного ТВ Грузии. Входящий в состав холдинга оператор «НТВ-плюс» расширил территорию предоставления услуг и начал вещание в Грузии под брендом NTV-PLUS .

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Таким образом, «НТВ-плюс» стал первым отечественным оператором цифрового и спутникового ТВ, который будет осуществлять деятельность за пределами России под собственным брендом.



Зрителям будут предложены на выбор два пакета каналов. В первый вошло около 50 спутниковых каналов российского и зарубежного производства, во второй — свыше 90.



Более 20 каналов, представленных на платформе NTV-PLUS, — каналы собственного производства холдинга «Газпром-медиа». Зрителям доступны 22 развлекательных, 14 познавательных, 12 информационных, 5 спортивных, 5 детских, 5 музыкальных и 27 киноканалов, в числе которых 2 канала в формате UltraHD и 5 каналов в формате HD. Кроме того, абоненты могут смотреть все эфирные грузинские телеканалы.



Партнером «НТВ-плюс» выступила компания «Медиа группа», которая осуществляет продажу оборудования, техническую поддержку и продвижение продукта на территории Грузии.



Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Газпром-Медиа»: «Газпром-Медиа» уже имеет позитивный опыт сотрудничества с грузинской «Медиа группой», которая является эксклюзивным дистрибутором более 20 собственных телеканалов холдинга. Потенциал этого партнерства поддержан значительным спросом на наш медиаконтент за рубежом. «„Газпром-Медиа“ обладает уникальной экспертизой в его производстве, доставке и дистрибуции. Это создает предпосылки для успешного сотрудничества».



Михаил Дёмин, генеральный директор «НТВ-плюс»: «Географическая экспансия входит в число наших стратегических приоритетов. Грузия, безусловно, является перспективным рынком, но мы рассматриваем начало вещания в Грузии не только как бизнес-кейс. Для нас во многом это еще и социальная миссия. В перспективе мы не исключаем также выход в страны СНГ, где технически возможен прием сигнала „НТВ-плюс“».



Давид Накашидзе, генеральный директор компании «Медиа группа» : «„НТВ-плюс“ — это сильный известный бренд и качественный телевизионный продукт. Сегодня существует запрос на российские каналы и легальный русскоязычный контент. Поэтому я уверен, что это предложение будет интересно абонентам на территории Грузии».



Рынок спутникового телевидения имеет значительный потенциал роста. По экспертным оценкам, проникновение услуг платного ТВ в регионе с населением 3,7 млн человек составляет не более 50 процентов. Согласно исследованию одного из крупнейших европейских DTH-операторов компании SES, большинство жителей Грузии выбирают спутниковое телевидение. Географические особенности существенно ограничивают возможности кабельного вещания, и на значительной территории прием спутникового сигнала остается безальтернативным вариантом.