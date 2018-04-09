Пожар в Самаре: пострадавших нет

В Самаре продолжают тушить пожар в здании, примыкающем к
концертно-развлекательному центру «Звезда» на Ново-Садовой улице.
Как сообщили в МЧС, пострадавших нет: последние годы здание находилось на реконструкции и не эксплуатировалось. До этого в нем был боулинг-центр.
Люди из КРЦ «Звезда» эвакуированы, хотя угрозы перехода огня на здание центра нет.
Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров. Горит кровля здания.
Люди из КРЦ «Звезда» эвакуированы, хотя угрозы перехода огня на здание центра нет.
Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров. Горит кровля здания.
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