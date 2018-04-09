Пожар в Самаре: пострадавших нет

В Самаре продолжают тушить пожар в здании, примыкающем к концертно-развлекательному центру «Звезда» на Ново-Садовой улице.

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Самара

Как сообщили в МЧС, пострадавших нет: последние годы здание находилось на реконструкции и не эксплуатировалось. До этого в нем был боулинг-центр.



Люди из КРЦ «Звезда» эвакуированы, хотя угрозы перехода огня на здание центра нет.



Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров. Горит кровля здания.