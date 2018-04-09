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    Пожар в Самаре: пострадавших нет

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    • Фото: vk.com
    Пожар в Самаре: пострадавших нет

    Пожар в Самаре: пострадавших нет

    Пожар в Самаре: пострадавших нет
  • Фото: vk.com

    • В Самаре продолжают тушить пожар в здании, примыкающем к концертно-развлекательному центру «Звезда» на Ново-Садовой улице.

    Как сообщили в МЧС, пострадавших нет: последние годы здание находилось на реконструкции и не эксплуатировалось. До этого в нем был боулинг-центр.

    Люди из КРЦ «Звезда» эвакуированы, хотя угрозы перехода огня на здание центра нет.

    Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров. Горит кровля здания.

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