В Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео

Инцидент произошел сегодня днем в Невском районе Петербурга. Трамвай начал рассыпаться во время движения и вылетел на дорогу, перегородив проезд автомобилям.

Инцидент снял на видео и выложил в Сеть один из автомобилистов. Очевидцы сообщают, что у трамвая на полном ходу выпала как минимум одна колесная пара, после чего вагоны сорвались с рельсов и боком вылетели на проезжую часть.



Видно, что в салоне находятся пассажиры. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники петербургского «Горэлектротранса».