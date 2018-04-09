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    В Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео. ДТП, Санкт-Петербург, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео

    В Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео

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    • Фото: Алексей Михнович / youtube.com
    В <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео

    В Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео

    В <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> трамвай с пассажирами вылетел на проезжую часть: видео
    • Фото: Алексей Михнович / youtube.com

      • Инцидент произошел сегодня днем в Невском районе Петербурга. Трамвай начал рассыпаться во время движения и вылетел на дорогу, перегородив проезд автомобилям.

      Инцидент снял на видео и выложил в Сеть один из автомобилистов. Очевидцы сообщают, что у трамвая на полном ходу выпала как минимум одна колесная пара, после чего вагоны сорвались с рельсов и боком вылетели на проезжую часть.

      Видно, что в салоне находятся пассажиры. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники петербургского «Горэлектротранса».

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