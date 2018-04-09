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    Кортеж боксера Мэйуэзера обстреляли в США, ранен охранник

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    • Фото: @BSO / twitter.com
    Кортеж боксера Мэйуэзера обстреляли в США, ранен охранник

    Кортеж боксера Мэйуэзера обстреляли в США, ранен охранник

    Кортеж боксера Мэйуэзера обстреляли в США, ранен охранник
  • Фото: @BSO / twitter.com

    • Кортеж знаменитого боксера Флойда Мэйуэзера попал под обстрел в Атланте.

    Три машины, в одной из которых находился спортсмен, ехали из ночного клуба в отель, когда прозвучали выстрелы.

    В результате в ногу был ранен охранник Мэйуэзера, сейчас он находится в больнице. Сам боксер не пострадал, сообщает Daily Star.

    Расследованием нападения занимается полиция. В правоохранительных органах считают, что это была не случайная стрельба.

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