Кортеж боксера Мэйуэзера обстреляли в США, ранен охранник

Кортеж знаменитого боксера Флойда Мэйуэзера попал под обстрел в Атланте.
Три машины, в одной из которых находился спортсмен, ехали из ночного клуба в отель, когда прозвучали выстрелы.
В результате в ногу был ранен охранник Мэйуэзера, сейчас он находится в больнице. Сам боксер не пострадал, сообщает Daily Star.
Расследованием нападения занимается полиция. В правоохранительных органах считают, что это была не случайная стрельба.
В результате в ногу был ранен охранник Мэйуэзера, сейчас он находится в больнице. Сам боксер не пострадал, сообщает Daily Star.
Расследованием нападения занимается полиция. В правоохранительных органах считают, что это была не случайная стрельба.
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