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    В Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео. Самара, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео

    В Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео

    6 комментариев
    • Фото: Новости Самары / vk.com
    В Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео

    В Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео

    В Самаре вспыхнуло здание торгового центра: видео
    • Фото: Новости Самары / vk.com

      • В Самаре пытаются потушить масштабный пожар, дым окутал торговый центр.

      Огонь вспыхнул сегодня вечером в двухэтажной неэксплуатируемой постройке, которая образуют единый комплекс с ТЦ «Звезда». По некоторым данным, в загоревшемся строении раньше находился боулинг-центр.

      Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Как сообщили в самарском управлении МЧС, в борьбе с огнем принимают участие 64 человека и 22 единицы техники.

      Причина пожара и ущерб от него сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

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