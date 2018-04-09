Российского туриста избили в Индии, приняв за вора

Велотуриста из России госпитализировали со сломанной челюстью и серьезной
черепно-мозговой травмой в штате Телингана в Индии.
Инцидент произошел ночью по дороге в деревню Ширди — это популярное в Индии место паломничества. Ехавшего на велосипеде россиянина застала гроза, он разбил палатку на поле, которое, как оказалось, принадлежит местному фермеру.
Владелец земли вышел проверить, не побил ли град его урожай. Увидев чужака и приняв его за вора, мужчина разозлился. Турист пытался разрешить конфликт, используя переводчик на планшете, но это не помогло. Фермер набросился на россиянина и избил горящим факелом. В итоге паломника госпитализировали со сломанной челюстью и серьезной черепно-мозговой травмой.
Газета Telangana Today пишет, что посольство России в Нью-Дели уже проинформировано об этом инциденте.
Владелец земли вышел проверить, не побил ли град его урожай. Увидев чужака и приняв его за вора, мужчина разозлился. Турист пытался разрешить конфликт, используя переводчик на планшете, но это не помогло. Фермер набросился на россиянина и избил горящим факелом. В итоге паломника госпитализировали со сломанной челюстью и серьезной черепно-мозговой травмой.
Газета Telangana Today пишет, что посольство России в Нью-Дели уже проинформировано об этом инциденте.
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