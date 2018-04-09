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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
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    В Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки. Нева, Санкт-Петербург, корабли и суда, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки

    В Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки

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    В Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки

    В Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки

      В ночь с 9 на 10 апреля на Неве снова начинают разводить мосты для прохождения судов.

      К интенсивному летнему режиму работы сейчас готовятся не только экипажи туристических маломерных судов, но и компании, обслуживающие разводные переправы Северной столицы. Так, Тучкову мосту возвращают двухразовую разводку, а вот Биржевой (он следующий в очереди на капремонт) взмахнет крыльями только один раз за всю ночь.

      Все остальные городские переправы от Володарского до Благовещенского моста будут поднимать свои пролеты по графику прошлого года.

      В «Мостотресте» сейчас продолжают готовиться и к чемпионату мира по футболу. Реконструкция затронет более десяти городских перепав: там заменят асфальтовое покрытие.

      Кроме Биржевого это Дворцовый, Литейный, Большеохтинский и другие малые мосты. А на Ушаковском и Каменноостровском обновят еще металлоконструкции, перила и освещение. К 115-летию готовят и Троицкий мост. Юбилей горожане отметят 29 мая.

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