В Петербурге стартует навигация: какие мосты изменят график разводки

В ночь с 9 на 10 апреля на Неве снова начинают разводить мосты для прохождения судов.

К интенсивному летнему режиму работы сейчас готовятся не только экипажи туристических маломерных судов, но и компании, обслуживающие разводные переправы Северной столицы. Так, Тучкову мосту возвращают двухразовую разводку, а вот Биржевой (он следующий в очереди на капремонт) взмахнет крыльями только один раз за всю ночь.



Все остальные городские переправы от Володарского до Благовещенского моста будут поднимать свои пролеты по графику прошлого года.



В «Мостотресте» сейчас продолжают готовиться и к чемпионату мира по футболу. Реконструкция затронет более десяти городских перепав: там заменят асфальтовое покрытие.



Кроме Биржевого это Дворцовый, Литейный, Большеохтинский и другие малые мосты. А на Ушаковском и Каменноостровском обновят еще металлоконструкции, перила и освещение. К 115-летию готовят и Троицкий мост. Юбилей горожане отметят 29 мая.