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    В Петербурге рассказали о специфике весеннего призыва. Санкт-Петербург, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге рассказали о специфике весеннего призыва

    В Петербурге рассказали о специфике весеннего призыва

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    В Петербурге рассказали о специфике весеннего призыва

    В Петербурге рассказали о специфике весеннего призыва

      Чуть более четырех тысяч призывников из Петербурга и области пополнят ряды вооруженных сил этой весной.

      Всего в Западном военном округе призовут 44 тысячи юношей. Это меньше, чем в прошлом году за счет прироста контрактников. При этом для прохождения службы будущих защитников Отечества направят недалеко от места жительства.

      В этом сезоне не обошлось и без нововведений. Особенно они коснулись тех, кто ранее был зачислен в запас по состоянию здоровья. С этого года можно повторно пройти комиссию и пойти служить, даже если ранее закон не позволял этого делать.

      Также сегодня подвели итоги осеннего призыва. По его итогам в войска направили более 39 тысяч новобранцев. По сравнению с прошлым годом среди них оказалось меньше уклонистов и, наоборот, больше здоровых и дипломированных специалистов. При этом военнообязанных по-прежнему направляют и для прохождения альтернативной гражданской службы. Осенью этой возможностью воспользовались 80 человек.

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