Неисправный коллектор стал причиной паводка в петербургском квартале

Специалисты «Водоканала» в срочном порядке ремонтируют Всеволожский коллектор, сбой в работе которого стал причиной коммунальной аварии в Красногвардейском районе.
Сначала интенсивное таяние снега стало причиной подтопления квартала в районе Лесопарковой улицы. Затем неполадки в коллекторе привели к тому, что неочищенные воды затопили несколько дворов.
Чтобы попасть домой, жильцам приходилось делать мостки. Во многих квартирах вздулись полы и до сих пор стоит неприятный запах. Однако представители «Водоканала» считают, что причиной ЧП стала не авария в коллекторе, а теплая погода. К тому же в квартале нет системы водоотведения поверхностного стока.
Однако жильцы категорически не согласны с этой точкой зрения. Затопление территории, по их словам, произошло менее чем за час. Учитывая, что повсюду стоял стойкий запах нечистот, они уверены: виной всему — сбой в работе коллектора. Ориентировочно работы по его ремонту продлятся еще несколько дней.
Как заверяют сотрудники «Водоканала», на Лесопарковой улице будут установлены трубы более широкого диаметра, и подобных ЧП здесь происходить не будет.
В свою очередь жильцы квартала говорят, что их дом после ЧП не пригоден для жилья, так как построен в середине прошлого века по временной технологии. В нем нет подвальных помещений, и во время паводка затопляет квартиры в квартиры.
Чтобы попасть домой, жильцам приходилось делать мостки. Во многих квартирах вздулись полы и до сих пор стоит неприятный запах. Однако представители «Водоканала» считают, что причиной ЧП стала не авария в коллекторе, а теплая погода. К тому же в квартале нет системы водоотведения поверхностного стока.
Однако жильцы категорически не согласны с этой точкой зрения. Затопление территории, по их словам, произошло менее чем за час. Учитывая, что повсюду стоял стойкий запах нечистот, они уверены: виной всему — сбой в работе коллектора. Ориентировочно работы по его ремонту продлятся еще несколько дней.
Как заверяют сотрудники «Водоканала», на Лесопарковой улице будут установлены трубы более широкого диаметра, и подобных ЧП здесь происходить не будет.
В свою очередь жильцы квартала говорят, что их дом после ЧП не пригоден для жилья, так как построен в середине прошлого века по временной технологии. В нем нет подвальных помещений, и во время паводка затопляет квартиры в квартиры.
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