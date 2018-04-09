В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

В Москве задержали мужчину, который напал с пистолетом на двоих прохожих и жестоко избил битой одного из них.
В Москве задержали мужчину, совершившего покушение на убийство двоих прохожих. 46-летний житель столицы сначала выстрелил из пистолета в женщину и ее сына, а затем жестоко избил молодого человека битой. Нападение в супермаркете попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Пресс-служба СУ СК по Москве: «По версии следствия, днем 08 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди в городе Москве, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия не менее чем по одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища».
На записи с камеры наблюдения у подъезда также видно, что стрелять преступник начал после того, как женщина и молодой человек не открыли ему дверь подъезда.
Сообщается, что нападавший был задержан на выходе из супермаркета. Пострадавшие были немедленно отправлены в больницу. Женщину уже выписали, но ее сын до сих пор находится в реанимации.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Предстоит также проверить психическое здоровье подозреваемого, уточнили в пресс-службе управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Москве: «По версии следствия, днем 08 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди в городе Москве, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия не менее чем по одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища».
На записи с камеры наблюдения у подъезда также видно, что стрелять преступник начал после того, как женщина и молодой человек не открыли ему дверь подъезда.
Сообщается, что нападавший был задержан на выходе из супермаркета. Пострадавшие были немедленно отправлены в больницу. Женщину уже выписали, но ее сын до сих пор находится в реанимации.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Предстоит также проверить психическое здоровье подозреваемого, уточнили в пресс-службе управления СК.
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