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    В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео. драки и избиения, Москва, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

    В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

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    В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

    В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

    В Москве мужчина выстрелил в лицо женщине и избил битой ее сына: видео

      В Москве задержали мужчину, который напал с пистолетом на двоих прохожих и жестоко избил битой одного из них.

      В Москве задержали мужчину, совершившего покушение на убийство двоих прохожих. 46-летний житель столицы сначала выстрелил из пистолета в женщину и ее сына, а затем жестоко избил молодого человека битой. Нападение в супермаркете попало в объектив камеры видеонаблюдения.

      Пресс-служба СУ СК по Москве: «По версии следствия, днем 08 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди в городе Москве, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия не менее чем по одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища».

      На записи с камеры наблюдения у подъезда также видно, что стрелять преступник начал после того, как женщина и молодой человек не открыли ему дверь подъезда.

      Сообщается, что нападавший был задержан на выходе из супермаркета. Пострадавшие были немедленно отправлены в больницу. Женщину уже выписали, но ее сын до сих пор находится в реанимации.

      В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Предстоит также проверить психическое здоровье подозреваемого, уточнили в пресс-службе управления СК.

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