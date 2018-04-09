В Подмосковье судят 25-летнюю заказчицу убийства матери, братьев и сестры

25-летнюю девушку, которую считают организатором жестокого убийства родственников, доставили на первое заседание. Речь о Дарье Переверзевой, которая пыталась убедить полицейских в том, что на особняк ее семьи было совершено вооруженное нападение.
Это та самая история, когда погибла сотрудница нефтедобывающей компании и трое ее детей (братья и сестры подсудимой) — 12-летний школьник и двойняшки, которым было всего по три года. Единственная выжившая заявила, что после ограбления преступники подожгли дом. Однако сыщикам некоторые обстоятельства показались странными. И из свидетеля Дарья Переверзева очень быстро превратилась в обвиняемую.
Загородный дом тогда пожарные тушили несколько часов, для этого привлекли даже авиацию. Приятель Переверзевой Дмитрий Колесников, который являлся исполнителем, уже осужден и отправлен в тюрьму на пожизненный срок.
О том, какое наказание грозит главной фигурантке, — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Загородный дом тогда пожарные тушили несколько часов, для этого привлекли даже авиацию. Приятель Переверзевой Дмитрий Колесников, который являлся исполнителем, уже осужден и отправлен в тюрьму на пожизненный срок.
О том, какое наказание грозит главной фигурантке, — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
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