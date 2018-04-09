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    Global Agency покажет сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.» по всему миру

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    Global Agency покажет сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.» по всему миру

    Global Agency покажет сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.» по всему миру

    Global Agency покажет сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.» по всему миру

    Один из крупнейших мировых дистрибуторов телевизионного контента приобрел права на исторический сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.». Основанная на реальных событиях драма повествует о временах власти Сталина и трагической судьбе жен людей, объявленных изменниками Родины.

    «А.Л.Ж.И.Р.» собрал звездный состав. Главные роли в сериале исполнили Дарья Екамасова, лауреат кинематографический премии «Ника» и обладательница специального приза ММКФ, заслуженная артистка России Екатерина Гусева и Кирилл Плетнёв, призер кинофестиваля «Кинотавр» и лауреат премии «Золотой орел». Режиссером проекта выступил Александр Касаткин.

    Сюжет охватывает период с 1938-го по 1945 год. В центре повествования — жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова), арестованная как ЧСИР (член семьи изменника Родины), и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) — выдающаяся оперная певица, задержанная по доносу. Вместе героиням предстоит сражаться не только с тяготами арестантской жизни, но и с интригами внутри женской колонии.

    Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Мы рады, что коммерческий потенциал нашего исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“ высоко оценен одним из крупнейших мировых дистрибуторов телевизионного контента — компанией Global Agency. История о женщинах, способных проявлять силу духа и милосердие даже в чудовищных условиях лагерной жизни, не сможет оставить равнодушными телезрителей».

    Иззет Пинто, основатель и генеральный директор Global Agency: «Мы рады стать партнером НТВ, одного из крупнейших российских телеканалов, и выступить дистрибутором их захватывающего и драматичного исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“. Надеемся, что этот масштабный проект увидят во всем мире, и он покорит сердца зрителей».

    На телеканале НТВ представлена линейка остросюжетных детективных сериалов, документальных проектов и программ, сочетающих оригинальность идей и высокое качество производства. Dori Media Group, Endemol Shine, Armoza Formats являются одними из лучших игроков в индустрии телевидения, которые приобрели права на продукцию НТВ.

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