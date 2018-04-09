Global Agency покажет сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.» по всему миру

Один из крупнейших мировых дистрибуторов телевизионного контента приобрел права на исторический сериал НТВ «А.Л.Ж.И.Р.». Основанная на реальных событиях драма повествует о временах власти Сталина и трагической судьбе жен людей, объявленных изменниками Родины.
«А.Л.Ж.И.Р.» собрал звездный состав. Главные роли в сериале исполнили Дарья Екамасова, лауреат кинематографический премии «Ника» и обладательница специального приза ММКФ, заслуженная артистка России Екатерина Гусева и Кирилл Плетнёв, призер кинофестиваля «Кинотавр» и лауреат премии «Золотой орел». Режиссером проекта выступил Александр Касаткин.
Сюжет охватывает период с 1938-го по 1945 год. В центре повествования — жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова), арестованная как ЧСИР (член семьи изменника Родины), и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) — выдающаяся оперная певица, задержанная по доносу. Вместе героиням предстоит сражаться не только с тяготами арестантской жизни, но и с интригами внутри женской колонии.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Мы рады, что коммерческий потенциал нашего исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“ высоко оценен одним из крупнейших мировых дистрибуторов телевизионного контента — компанией Global Agency. История о женщинах, способных проявлять силу духа и милосердие даже в чудовищных условиях лагерной жизни, не сможет оставить равнодушными телезрителей».
Иззет Пинто, основатель и генеральный директор Global Agency: «Мы рады стать партнером НТВ, одного из крупнейших российских телеканалов, и выступить дистрибутором их захватывающего и драматичного исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“. Надеемся, что этот масштабный проект увидят во всем мире, и он покорит сердца зрителей».
На телеканале НТВ представлена линейка остросюжетных детективных сериалов, документальных проектов и программ, сочетающих оригинальность идей и высокое качество производства. Dori Media Group, Endemol Shine, Armoza Formats являются одними из лучших игроков в индустрии телевидения, которые приобрели права на продукцию НТВ.
Сюжет охватывает период с 1938-го по 1945 год. В центре повествования — жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова), арестованная как ЧСИР (член семьи изменника Родины), и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) — выдающаяся оперная певица, задержанная по доносу. Вместе героиням предстоит сражаться не только с тяготами арестантской жизни, но и с интригами внутри женской колонии.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Мы рады, что коммерческий потенциал нашего исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“ высоко оценен одним из крупнейших мировых дистрибуторов телевизионного контента — компанией Global Agency. История о женщинах, способных проявлять силу духа и милосердие даже в чудовищных условиях лагерной жизни, не сможет оставить равнодушными телезрителей».
Иззет Пинто, основатель и генеральный директор Global Agency: «Мы рады стать партнером НТВ, одного из крупнейших российских телеканалов, и выступить дистрибутором их захватывающего и драматичного исторического сериала „А.Л.Ж.И.Р.“. Надеемся, что этот масштабный проект увидят во всем мире, и он покорит сердца зрителей».
На телеканале НТВ представлена линейка остросюжетных детективных сериалов, документальных проектов и программ, сочетающих оригинальность идей и высокое качество производства. Dori Media Group, Endemol Shine, Armoza Formats являются одними из лучших игроков в индустрии телевидения, которые приобрели права на продукцию НТВ.
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