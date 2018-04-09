На Урале возбуждено дело из-за массовой госпитализации школьников

Уголовное дело о халатности возбуждено в Челябинской области после госпитализации 13 учеников сельской школы.
Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как 13 учеников школы Нагайбакского района попали в больницу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Челябинской области: «В утреннее время 6 апреля 2018 года из школы населенного пункта Нагайбакского района в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность). В настоящее время 9 детей из лечебного учреждения выписаны, 4 детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания».
Все дети одновременно почувствовали себя плохо на школьной линейке, сообщил «Интерфаксу» прокурор района Борис Васильев. Причины резкого ухудшения самочувствия детей пока не выяснены. Как сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, специалисты взяли в школе пробы воздуха и воды. Пробы воздуха соответствуют всем нормативам, результаты экспертизы проб воды станут известны через два дня, уточнил министр.
Пресс-служба СУ СК по Челябинской области: «В утреннее время 6 апреля 2018 года из школы населенного пункта Нагайбакского района в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность). В настоящее время 9 детей из лечебного учреждения выписаны, 4 детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания».
Все дети одновременно почувствовали себя плохо на школьной линейке, сообщил «Интерфаксу» прокурор района Борис Васильев. Причины резкого ухудшения самочувствия детей пока не выяснены. Как сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, специалисты взяли в школе пробы воздуха и воды. Пробы воздуха соответствуют всем нормативам, результаты экспертизы проб воды станут известны через два дня, уточнил министр.
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