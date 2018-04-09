В Петербурге стартовали съемки нового сезона сериала НТВ «Невский»

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Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона сериала «Невский» — «Невский. Чужой среди чужих». Главные роли в детективе исполнят Антон Васильев и Дмитрий Паламарчук.
Это уже третий по счету сезон полюбившегося зрителям сериала. В 2017 году средняя доля проекта в аудитории «Все 18+» составила 15,5%. Заключительную серию посмотрел каждый четвертый зритель в России (доля 25,9%). В 2018 году премьерные серии остросюжетного детектива заняли первое место среди всех сериалов прайм-тайма.
События нового сезона разворачиваются после рокового выстрела полицейского, принявшего Павла Семёнова (Антон Васильев) за грабителя во время перестрелки в супермаркете. К этому времени Юлия Семёнова (Мария Капустинская) выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе, но часто сталкивается с предубеждениями и злобой. Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) назначает на пост главы своей службы безопасности нового человека, и полицейские воспринимают этот поступок как оскорбление чести мундира. Конфликт между Фоминым и полковником Арсеньевым (Александр Саюталин), вернувшимся на службу в УМВД по Центральному району Петербурга, набирает обороты. И пока член банды киллеров Сергей Семенчук (Юрий Архангельский) содержится в СИЗО, следственные органы выясняют, остались ли на свободе его сообщники.
Дмитрий Паламарчук, актер: «За время съемок предыдущих сезонов мы стали большой семьей. Первый день нового сезона у нас прошел так же радостно и профессионально, как и все другие дни. У нас практически не было перерыва, интерес зрителей дал возможность скорого старта съемок нового сезона. И я рад, что мой персонаж Фома нравится зрителям. Он хоть и отрицательный персонаж, но вызывает у меня симпатию и уважение… При всей противоречивости обладающий чувством долга Фомин остается человеком. Этакий бандит „нового поколения“, который много делает, занимается благородными делами, многое прощает ради дружбы, всегда готовый протянуть руку помощи и в нём нет ничего фальшивого. Спасибо телеканалу НТВ, а также верным зрителям, которые любят наш сериал и персонажей. Наша команда всегда старается делать свой результат качественно. Так что третий сезон „Невского“ будет еще более интересным и остросюжетным».
События нового сезона разворачиваются после рокового выстрела полицейского, принявшего Павла Семёнова (Антон Васильев) за грабителя во время перестрелки в супермаркете. К этому времени Юлия Семёнова (Мария Капустинская) выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе, но часто сталкивается с предубеждениями и злобой. Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) назначает на пост главы своей службы безопасности нового человека, и полицейские воспринимают этот поступок как оскорбление чести мундира. Конфликт между Фоминым и полковником Арсеньевым (Александр Саюталин), вернувшимся на службу в УМВД по Центральному району Петербурга, набирает обороты. И пока член банды киллеров Сергей Семенчук (Юрий Архангельский) содержится в СИЗО, следственные органы выясняют, остались ли на свободе его сообщники.
Дмитрий Паламарчук, актер: «За время съемок предыдущих сезонов мы стали большой семьей. Первый день нового сезона у нас прошел так же радостно и профессионально, как и все другие дни. У нас практически не было перерыва, интерес зрителей дал возможность скорого старта съемок нового сезона. И я рад, что мой персонаж Фома нравится зрителям. Он хоть и отрицательный персонаж, но вызывает у меня симпатию и уважение… При всей противоречивости обладающий чувством долга Фомин остается человеком. Этакий бандит „нового поколения“, который много делает, занимается благородными делами, многое прощает ради дружбы, всегда готовый протянуть руку помощи и в нём нет ничего фальшивого. Спасибо телеканалу НТВ, а также верным зрителям, которые любят наш сериал и персонажей. Наша команда всегда старается делать свой результат качественно. Так что третий сезон „Невского“ будет еще более интересным и остросюжетным».
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