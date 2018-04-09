Бельгийский велогонщик Михел Голартс получил тяжелые травмы в результате падения в ходе велогонки «Париж — Рубе» в воскресенье. Спортсмена доставили в больницу, но, как сообщили в
пресс-службе команды Veranda’s Willems-Crelan, врачам не удалось его спасти.
Во время гонки 23-летний Голартс упал и сильно ударился о брусчатку. В результате он потерял сознание. Кроме того, у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Врачи, сопровождавшие спортсменов, попытались реанимировать велогонщика. После чего его доставили вертолетом в госпиталь Лилля, передает ТАСС.
Из сообщения пресс-службы: «Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать».
Гонка «Париж — Рубе» считается технически крайне сложной. Значительная часть 257-километровой трассы покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз.
Из сообщения пресс-службы: «Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать».
Гонка «Париж — Рубе» считается технически крайне сложной. Значительная часть 257-километровой трассы покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз.
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