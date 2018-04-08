В американском Индианаполисе мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооруженный ножом, набросился на прохожих в центре американского Индианаполиса после того, как ему сделали замечание.
Нападение произошло в субботу вечером на одной из центральных улиц города Индианаполис, передает телеканал ABC15. Мужчина катался по центру города на велосипеде и кричал в мегафон. Раздраженные прохожие попросили его прекратить. После этого он достал нож и набросился на них.
Пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший. Они доставлены в больницы. Состояние двоих раненых оценивается как критическое, однако медики уверяют, что их жизни вне опасности. Нападавший арестован, несмотря на госпитализацию.
Пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший. Они доставлены в больницы. Состояние двоих раненых оценивается как критическое, однако медики уверяют, что их жизни вне опасности. Нападавший арестован, несмотря на госпитализацию.
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