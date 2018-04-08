«Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство

ВСЁ!!!

Это победа! Это «Локомотив» Москва! Мы вместе с вами сделали это! #ЛокоРостов 1:0 (0:0).

Гол: Фарфан, 47 pic.twitter.com/vHXMhkXPAb — ФК Локомотив (@fclokomotiv) April 8, 2018

Встреча в Москве завершилась с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Джефферсон Фарфан.«Локомотив» с 52 очками по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая на пять баллов московский «Спартак». Красно-белым свою встречу 25-го тура еще только предстоит провести, но у железнодорожников есть матч в запасе.