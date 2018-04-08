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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    «Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    «Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство

    «Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство

    «Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Московский «Локомотив» обыграл в домашнем матче 25-го тура чемпионата России «Ростов» и сохранил лидерство в чемпионской гонке.

    Встреча в Москве завершилась с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Джефферсон Фарфан.


    «Локомотив» с 52 очками по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая на пять баллов московский «Спартак». Красно-белым свою встречу 25-го тура еще только предстоит провести, но у железнодорожников есть матч в запасе.

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