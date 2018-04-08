«Локомотив» обыграл «Ростов» и сохранил лидерство

Московский «Локомотив» обыграл в домашнем матче
25-го тура чемпионата России «Ростов» и сохранил лидерство в чемпионской гонке.
Встреча в Москве завершилась с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Джефферсон Фарфан.
«Локомотив» с 52 очками по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая на пять баллов московский «Спартак». Красно-белым свою встречу 25-го тура еще только предстоит провести, но у железнодорожников есть матч в запасе.
ВСЁ!!!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) April 8, 2018
Это победа! Это «Локомотив» Москва! Мы вместе с вами сделали это! #ЛокоРостов 1:0 (0:0).
Гол: Фарфан, 47 pic.twitter.com/vHXMhkXPAb
«Локомотив» с 52 очками по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая на пять баллов московский «Спартак». Красно-белым свою встречу 25-го тура еще только предстоит провести, но у железнодорожников есть матч в запасе.
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