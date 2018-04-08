Халифат 2.0: после разгрома ИГИЛ в Сирии мир столкнулся с новой угрозой

ИГИЛ 2.0 — это новая версия террора. Теперь граждане халифата — спящие агенты по всей планете. Бывший глава пакистанской разведки уверяет, что это просто банды, а ислам — лишь прикрытие.

Халифат разрушен и уже возродился — в версии халифат 2.0. Он снова готов к битве без правил — и это подтверждают разведки всех стран. И это главная тема для обсуждения на Всемирной конференции по безопасности: 70 стран, и все прекрасно понимают, что халифат без земли не менее опасен, чем халифат с землей. Это спящие и неспящие ячейки по всему миру, это метод «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), который уже всем знаком. Противопоставить ему можно только одно — обмен информацией и сотрудничество.



Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Важно отметить, что после разгрома так называемого „Исламского государства“ (группировка запрещена в РФ) члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. Повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений по всему миру. В большинстве регионов планеты, в том числе в Юго-Восточной Азии, создаются террористические ячейки. Без преувеличения можно сказать, что сегодня угроза терроризма носит глобальный характер».



И все прекрасно понимают: как будет называться новое зло — не важно. Важно, что оно уже действует. Нападение на университет в Турции, на университет в Афганистане, задержанные в России, все они — негласные версии угрозы 2.0.



Джозеф Бети Ассомо, министр обороны Камеруна: «„Боко Харам“ нападает на школы, вывешивает угрозы. Организация запрещена у нас в Камеруне, в Конго, в Нигерии. Мы пытаемся объединиться, чтобы противостоять, но они сильнее. Они страшнее „Аль-Каиды“, они более жестоки, чем халифат. Нам очень нужна помощь России и Европы, мы не справимся сами».



Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы: «У нас невозможно такое, как в Сирии, но мы знаем, что халифат вышел к нашим главным врагам — торговцам наркотиками, и у нас, и в Колумбии ловят их эмиссаров».



О том, насколько серьезны угроза и борьба с этой угрозой, говорит уже хотя бы то, что даже в Венеции знаменитый мост Риальто был заминирован исламскими террористами год назад. И год назад итальянские спецслужбы, которые до сих пор никто всерьез в Европе не брал в расчет, смогли обнаружить этот заговор и арестовать троих злоумышленников.



Те, кого поймали, оказались албанцами. То есть выходцами из беднейшей страны Европы. Никогда не были в Сирии или Ираке, но слушали проповеди. Сколько албанцев сейчас только в Италии — не знает никто. Границы Европы для них открыты, и все прекрасно понимают, что на Балканах сейчас сформировался перевалочный пункт с Ближнего Востока в Европу для халифата 2.0.



Метин Гуркан, эксперт Стамбульского центра политических исследований: «Халифат — это машина, очень живучая, разговоры о победе над ним слишком преувеличены. Да, мы разбили его в Сирии — теперь он атакует со всех сторон. Сколько его сторонников сейчас в Европе — неизвестно, кто их координирует — тоже неизвестно. Но понятно: вербуют они тех, кому нечего терять, и тех, кто готов поверить в то, что после смерти будет лучше, чем сейчас».



Сегодня ни в одной из крупных мировых столиц — ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в американских крупных городах никто не может сказать, откуда появится следующий террорист-самоубийца и когда он возьмется за нож или сядет за руль автомобиля.



Подробности — в видеоматериале.