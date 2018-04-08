Второй Донбасс: националисты начали наступление на венгров в Закарпатье

Венгрия поссорилась с Украиной из-за украинского закона о языке. Венгры раздают паспорта соплеменникам в Закарпатье, чтобы защитить их. А это уже серьезно. Это на руку тем, кто требует: «Закарпатье — это Венгрия».

С криками: «Выбирайте, на чьей вы стороне!» украинские националисты вламываются в дома закарпатских венгров, проводят проверку на патриотичность.



А ведь жили раньше мирно и спокойно, точнее, сами по себе. Закарпатье в состав Украины вошло только в 1945 году, но все равно было будто оторвано от большой Незалежной. Находится область на окраине, по соседству — Румыния, Венгрия, Словакия и Польша. От закарпатского Ужгорода рукой подать до Европы, в то время как до Киева, шутят местные, им — как до Китая.



Регион многонациональный: украинцы, русские, румыны и 150 тысяч этнических венгров. В них-то в Киеве и заподозрили новых сепаратистов: мол, говорят и учатся в школах на двух языках, вывески магазинов и названия улиц — тоже. В администрации областного центра Берегово рядом с украинским флагом — венгерский. Его радикалы недавно пытались сорвать и сжечь.



А потом и вовсе началось: ультраправые из организации «Карпатская сечь» устроили факельное шествие наподобие киевского «москаляку на гиляку», только здесь скандировали: «мадьяр на ножи».



В Закарпатье из Киева подтянулись и хлопцы из «Свободы» и «Правого сектора». Прокатилась целая серия погромов: украинские «патриоты» дважды пытались поджечь культурный центр венгерской общины, хотели подорвать и венгерский памятник на Верецком перевале, приняли закон о запрете обучаться в школах на языках нацменьшиств, а радикалы уже на местах стали контролировать, на каком языке разговаривают местные.



В итоге в Будапеште всерьез заговорили о том, чтобы отправить в Закарпатье мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы следить за соблюдением прав венгров на Украине.



Подробнее — в материале репортера НТВ Валерии Алёхиной.