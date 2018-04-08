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    На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

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    На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

    На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

    На северном участке Серпухово-Тимирязевской линии возник сбой из-за инцидента с пассажиром.

    В Telegram-канале Московского метрополитена сообщили, что было закрыто движение от станции «Владыкино» до «Чеховской». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.

    Причиной сбоя стал «инцидент с пассажиром», детали происшествия не приводятся. В метро пообещали, что в ближайшее время движение будет введено в график.



    Первое сообщение о сбое поступило в 17:00. А в 17:17 в подземке сообщили, что движение поездов на северном участке Серпухово-Тимирязевской линии было восстановлено.


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