На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

На северном участке Серпухово-Тимирязевской линии возник сбой из-за инцидента с пассажиром.

4 метро

Москва

В Telegram-канале Московского метрополитена сообщили, что было закрыто движение от станции «Владыкино» до «Чеховской». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.



Причиной сбоя стал «инцидент с пассажиром», детали происшествия не приводятся. В метро пообещали, что в ближайшее время движение будет введено в график.







Первое сообщение о сбое поступило в 17:00. А в 17:17 в подземке сообщили, что движение поездов на северном участке Серпухово-Тимирязевской линии было восстановлено.





