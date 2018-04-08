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    Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео. аэропорт Домодедово. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

    Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

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    Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

    Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

    Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

      Пассажиры запечатлели на видео небольшой потоп в одном из терминалов столичного аэропорта Домодедово.

      Утром в воскресенье, 8 апреля, с потолка в одном из терминалов Домодедово хлынула вода. Небольшой «водопад» запечатлел на видео один из пассажиров.

      На кадрах видно, что к образовавшимся на полу лужам поспешили уборщики на поломоечных машинах, но справиться с потоком воды им удалось не сразу. А спустя некоторое время протекшим потолком занялись ремонтники.

      Сообщается, что причиной потопа стала протечка в системе кондиционирования. Она была устранена.

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