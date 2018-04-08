Очевидцы сняли «водопад» с потолка в аэропорту Домодедово: видео

Пассажиры запечатлели на видео небольшой потоп в одном из терминалов столичного аэропорта Домодедово.

19 аэропорт Домодедово

Утром в воскресенье, 8 апреля, с потолка в одном из терминалов Домодедово хлынула вода. Небольшой «водопад» запечатлел на видео один из пассажиров.



На кадрах видно, что к образовавшимся на полу лужам поспешили уборщики на поломоечных машинах, но справиться с потоком воды им удалось не сразу. А спустя некоторое время протекшим потолком занялись ремонтники.



Сообщается, что причиной потопа стала протечка в системе кондиционирования. Она была устранена.