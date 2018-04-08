Береги или плати: сооснователь Apple предложил Facebook выкупать у пользователей их данные

Британская компания Cambridge Analytica выкачала из Facebook личные данные не 50 млн, как утверждалось поначалу, а почти 90 миллионов пользователей. Причем разговоры через Facebook прослушивались, а только у Марка Цукерберга была кнопка, позволяющая навсегда удалять его переписку из соцсети.

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Ситуацию с использованием персональных данных в интервью программе НТВ «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой прокомментировал сооснователь Apple Стив Возняк.



Стив Возняк: «Facebook и Google изначально зарабатывали деньги на той информации, которую собирали о вас в своих машинах. Они знали все — что вы делали, что вы любите, чем вы заняты. Да, мы пошли другим путем: мы храним данные и никому их не выдаем, даже данные о финансовых операциях. Да, я говорил, что Facebook — компания очень продвинутая, но я выбрал другой путь: данные тех, кто тебе поверил, надо прятать, а они качают информацию о вас, какую только могут, но никогда в этом не сознаются».



Стив Возняк уверен, что Марк Цукерберг обязан либо защищать данные пользователей Facebook, либо платить им за информацию.



Стив Возняк: «Цукерберг обязан был сделать простое — позволить своим пользователям поставить галочку в графе „забудьте обо мне, я не хочу, чтобы мои личные данные передавали кому-то“, и так защитить пользователей Facebook. Он этого не сделал, а должен. Либо предлагать деньги тем, кто готов к использованию своих данных, ведь Facebook на них зарабатывает немалые деньги. Он обязан это сделать, потому что это ваша жизнь. Если она имеет денежный эквивалент, пусть вам платят. Личное должно оставаться личным. Никто не должен читать ваши письма, слушать ваши разговоры. Иначе как мы сможем оставаться людьми? Когда я работаю над искусственным интеллектом, я уверен: у него нет воли, он может действовать только по заданию человека. Когда этот интеллект используют, чтобы следить за людьми, это значит, что технология взяла верх над человеком».



Возняк подчеркнул, что те, кто создает роботов и машины для использования людей, далеко не гуманисты.



Стив Возняк: «Я сожалею, что участвовал в этом».

