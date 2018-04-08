В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео

Накануне на улице в Ростове-на-Дону произошел провал железобетонного коллектора, в образовавшуюся яму полностью провалилась иномарка.

Инцидент произошел днем в субботу. На углу 31-й Линии и Ереванской улицы образовался огромный провал в асфальте. В яму рухнула припаркованная иномарка. В автомобиле в момент ЧП, к счастью, никого не было.



Как видно на записи с места происшествия, иномарка полностью провалилась в яму, завалившись набок.



Как выяснилось, яма образовалась из-за обвала железобетонного коллектора. Прибывшие на место специалисты подняли авто из провала. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.

