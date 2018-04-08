Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео. автомобили, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео

    В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео

    комментировать
    • Фото: pvk_official /vk.com
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> автомобиль провалился под землю: видео

    В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> автомобиль провалился под землю: видео
    • Фото: pvk_official /vk.com

      • Накануне на улице в Ростове-на-Дону произошел провал железобетонного коллектора, в образовавшуюся яму полностью провалилась иномарка.

      Инцидент произошел днем в субботу. На углу 31-й Линии и Ереванской улицы образовался огромный провал в асфальте. В яму рухнула припаркованная иномарка. В автомобиле в момент ЧП, к счастью, никого не было.

      Как видно на записи с места происшествия, иномарка полностью провалилась в яму, завалившись набок.

      Как выяснилось, яма образовалась из-за обвала железобетонного коллектора. Прибывшие на место специалисты подняли авто из провала. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru