В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под землю: видео

Накануне на улице в
Ростове-на-Дону произошел провал железобетонного коллектора, в образовавшуюся яму полностью провалилась иномарка.
Инцидент произошел днем в субботу. На углу 31-й Линии и Ереванской улицы образовался огромный провал в асфальте. В яму рухнула припаркованная иномарка. В автомобиле в момент ЧП, к счастью, никого не было.
Как видно на записи с места происшествия, иномарка полностью провалилась в яму, завалившись набок.
Как выяснилось, яма образовалась из-за обвала железобетонного коллектора. Прибывшие на место специалисты подняли авто из провала. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.
Как видно на записи с места происшествия, иномарка полностью провалилась в яму, завалившись набок.
Как выяснилось, яма образовалась из-за обвала железобетонного коллектора. Прибывшие на место специалисты подняли авто из провала. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.
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