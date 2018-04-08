Башкирский повар наладил успешное производство съедобных ложек

Съедобная посуда входит в моду во всем мире. Она позволяет уменьшить использование загрязняющего природу пластика, а иногда и дает новые вкусовые ощущения.

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Повар по образованию, Вадим Фаттахов из Стерлитамака решил запустить такой проект в России и начал выпускать съедобные ложки.



Изучив иностранный опыт, Вадим понял: изобретать надо заново. Например, он заменил не очень популярную у нас рисовую муку на пшеничную. Долгие эксперименты с рецептурой позволили добиться, чтобы ложка не размокала и не ломалась, пока ее используешь, но в то же время была вкусной. Сейчас в ассортименте есть варианты с чесноком и специями — для супов. И сладкие — с шоколадом, орехом, кокосом — для десертов.



Есть таким способом торт оказалось, правда, непривычно. Сладкие ложки, как говорит сам Вадим, идеально подходят для мороженого, йогуртов, каш.



Цена одной ложки — от 10 до 25 рублей в зависимости от партии. Спрос есть. В планах — расширение производства и сотрудничество с крупной сетью кафе и магазинов мороженого.