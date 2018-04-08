Вспомнить все: секреты хранения информации в мозге

Как работает память? Из-за чего она может ухудшиться? Как работает мозг людей с феноменальной памятью? Как овладеть техникой моментального запоминания? Как живется тем, кто с самого рождения ничего не забывает? На эти и другие вопросы ответит «Чудо техники».

Исключительной автобиографической памятью обладают около 100 человек по всему миру. Причины неизвестны. Польза такого таланта очевидна, но есть и обратная сторона. Такие люди не могут избавиться от воспоминаний о том, что доставляет страдание. Из-за неумения забывать мозг замусоривается, возникают бессонница, депрессия, часто болит голова.



Запоминать мы можем непроизвольно или сознательно — в любом случае информация закрепляется в виде электрических и химических связей между нервными клетками. Единого места хранения у этих невидимых цепочек нет — все зависит от вида памяти. Когда мы что-то вспоминаем, образ, как пазл, собирается воедино из разных отделов мозга.



Но память — это не помойка, скорее она похожа на стеллаж с книгами: информация, которой мы пользуемся постоянно, аккуратно сложена и находится под рукой; что-то мы ставим на полку — переводим на долговременное хранение; данные, которые нам не нужны, — где-то наверху и со временем могут исчезнуть. Такая сортировка называется консолидацией, и мозг выполняет ее, пока мы спим.



Память — вещь таинственная и до конца не изученная, но некоторые ее законы ученые вывели. Например, «эффект края» — лучше запоминаются начало и конец истории, а не середина. Эффект Зейгарник — память крепче держит незавершенные дела. Этим пользуется, например, реклама — в которой часто

используют интригующе оборванные фразы. А еще, если не повторять, то 60% той информации, которую получил наш мозг, потеряется уже в первый час. Новые знания ложатся в основу продвинутых техник улучшения памяти. Как объясняют специалисты, если очень стараться, можно добиться впечатляющих результатов. Главное — регулярно напрягать мозг.



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