Трехлетнему Максиму с ДЦП нужны средства на шанс встать на ноги

Трехлетнему Максиму из Москвы срочно нужна помощь. У мальчика ДЦП. Он не может ходить и даже просто стоять. Однако шанс на выздоровление у ребенка есть. Ему помогает терапия в специальном центре реабилитации, но один курс лечения стоит почти 370 тысяч рублей.

У мальчика среднетяжелая форма ДЦП. В свои три года он не может ходить, стоять, ползает и то с трудом.



Наталья Говорова: «У нас сразу была угроза ДЦП, потому что кровоизлияние было при родах. То есть видели, что есть повреждение, но никто не знал, как оно проявится. Потому что детский мозг очень пластичен, и здоровые участки компенсируют функции поврежденных участков»



Максим родился на 10 недель раньше срока. Восемь дней лежал в реанимации на искусственной вентиляции легких. Полгода он стремительно шел на поправку, пока на занятии лечебной физкультурой инструктор не сломал малышу ногу.



Больше трех месяцев Максим прожил со спицами в ноге. Ни о каком восстановлении не было и речи. Каждое движение давалось через боль. Но врачи уверяют, что поставить мальчика на ноги можно. После двух недель реабилитации в специализированном центре Максим начал активно двигаться и уже сам пытается подняться. До первого шага не хватает еще пары курсов восстановления. Один курс стоит 360 тысяч рублей. Для Говоровых деньги неподъемные.



Чтобы помочь Максиму, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования цифрами. Например: 200.