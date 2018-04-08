Российские военные сообщили о резком ухудшении ситуации в Восточной Гуте

Сирийские боевики заблокировали выход мирных жителей из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщили в российском центре по примирению сторон.

По данным военных, ситуация в анклаве резко ухудшилась. Новые лидеры группировки нарушили достигнутые договорённости и возобновили боевые действия против правительственной армии. Экстремисты обстреливают Дамаск из минометов и используют местное население в качестве живого щита. С каждым днем интенсивность атак нарастает. По последним данным, за двое суток погибли 7 мирных жителей, еще 42 — получили ранения.



Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор: «В результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али. Боевики группировки „Джейш аль-Ислам“, возглавляемые новым главарем Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору».



5 марта после переговоров с российским центром по примирению экстремисты начали выводить свою группировку из Восточной Гуты. За время гуманитарных пауз анклав покинули более 4 тысяч боевиков и членов их семей. Это позволило десяткам тысяч мирных жителей вернуться в свои дома.