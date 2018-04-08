Обвиненный в коррупции экс-президента Бразилии доставлен к месту заключения

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добровольно сдался властям и был доставлен на вертолете в здание Федеральной полиции в городе Куритиба. Там он начнет отбывать наказание по делу о коррупции.
Рядом со зданием тюрьмы, где для бывшего главы государства подготовили временную камеру, собрались протестующие против его ареста. Для их разгона полиция применяет светошумовые гранаты и резиновые пули, передает телеканал Globo.
В течение последних двух дней Лула укрывался среди сторонников в здании профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу.
Напомним, в январе 2018 года Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Он пытался обжаловать приговор, но апелляции были отклонены.
В течение последних двух дней Лула укрывался среди сторонников в здании профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу.
Напомним, в январе 2018 года Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Он пытался обжаловать приговор, но апелляции были отклонены.
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