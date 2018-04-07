В Великом Новгороде мужчина 4 часа умирал перед больницей: видео

Мужчина скончался в 100 метрах от больницы в Великом Новгороде, притом он пролежал перед клиникой около четырех часов.
Шокирующий инцидент произошел в Великом Новгороде в минувший понедельник, 4 апреля, возле больницы «Азот». Об этом пишет местное издание «Ваши новости».
Мужчину доставили в клинику на скорой, где ему сделали электрокардиограмму. Затем пациента направили к другому специалисту. Но вместо этого он вышел из больницы. По словам медиков, они не заметили его исчезновения. При этом отказ от медицинской помощи пациент не написал.
Как видно на записи с камер, мужчина вышел из клиники в 15:31. За 10 минут он преодолел всего около 100 метров, после чего ему стало плохо. Пациент прислонился к забору. Но через некоторое он не смог стоять и упал на асфальт. На лежащего мужчину никто не обращал внимания, хотя мимо неоднократно проезжали скорые.
Примерно через 40 минут после падения мужчине удалось встать, но вновь подняться на ноги он так и не смог. В конце концов ему вызвал скорую охранник больницы.
В «Новгородской станции скорой медицинской помощи» заявили, что связывались с врачами приемного покоя больницы «Азот» и просили помочь мужчине, пока едет машина. Но в ответ им заявили, что уже осматривали его. В результате к моменту прибытия медиков скорой помощи мужчина уже был мертв.
Мужчину доставили в клинику на скорой, где ему сделали электрокардиограмму. Затем пациента направили к другому специалисту. Но вместо этого он вышел из больницы. По словам медиков, они не заметили его исчезновения. При этом отказ от медицинской помощи пациент не написал.
Как видно на записи с камер, мужчина вышел из клиники в 15:31. За 10 минут он преодолел всего около 100 метров, после чего ему стало плохо. Пациент прислонился к забору. Но через некоторое он не смог стоять и упал на асфальт. На лежащего мужчину никто не обращал внимания, хотя мимо неоднократно проезжали скорые.
Примерно через 40 минут после падения мужчине удалось встать, но вновь подняться на ноги он так и не смог. В конце концов ему вызвал скорую охранник больницы.
В «Новгородской станции скорой медицинской помощи» заявили, что связывались с врачами приемного покоя больницы «Азот» и просили помочь мужчине, пока едет машина. Но в ответ им заявили, что уже осматривали его. В результате к моменту прибытия медиков скорой помощи мужчина уже был мертв.
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