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    В Междуреченске из шахты эвакуируют рабочих из-за задымления

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    В Междуреченске из шахты эвакуируют рабочих из-за задымления

    В Междуреченске из шахты эвакуируют рабочих <nobr>из-за</nobr> задымления

    В Междуреченске Кемеровской области почти 70 горнорабочих эвакуируют из шахты им. Ленина.

    Причиной эвакуации из шахты им. Ленина стало задымление. Работа выработки приостановлена. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, на поверхность выводят 69 рабочих. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 метров. Сообщается, что все системы вентиляции и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На место прибыли два отряда горноспасателей.

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