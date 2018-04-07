В Екатеринбурге автобус врезался в столб: 10 пострадавших

В аварии с автобусом в Екатеринбурге пострадали 10 человек, в том числе двое детей.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:46 (16:46 мск). По предварительным данным, перед аварией водитель высадил часть пассажиров вне автобусной остановки. Когда он продолжил движение, то из-за светящего в глаза солнца не заметил столб и врезался в него, передает ТАСС.
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области: «Скорость была незначительной. Водитель — житель Новоуральска 1976 года рождения, который приехал в Екатеринбург на заработки».
В аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в больницы.
Валерий Горелых: «Мальчик 2,5 года с подозрением на черепно-мозговую травму и девочка 12 лет с ушибами были доставлены в больницу, еще восемь взрослых доставлены неотложками в другие медицинские учреждения Екатеринбурга».
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области: «Скорость была незначительной. Водитель — житель Новоуральска 1976 года рождения, который приехал в Екатеринбург на заработки».
В аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в больницы.
Валерий Горелых: «Мальчик 2,5 года с подозрением на черепно-мозговую травму и девочка 12 лет с ушибами были доставлены в больницу, еще восемь взрослых доставлены неотложками в другие медицинские учреждения Екатеринбурга».
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