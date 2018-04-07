Двое силовиков убили в драке жителя Кабардино-Балкарии: видео

Житель
Кабардино-Балкарии погиб в результате драки. Момент конфликта попал в объектив камеры наблюдения.
На записи видно, как двое мужчин нападают на третьего, затем один из них близко подходит к обороняющемуся, тот падает на землю, двое нападавших убегают.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, конфликт произошел в Эльбрусском районе. С мужчиной, предположительно, таксистом, жестоко расправились сотрудники одного из силовых ведомств, приехавшие в республику в командировку. Смерть местного жителя наступила от ножевого ранения. Подозреваемые задержаны.
Источник: «В Эльбрусском районе в районе поляны Азау произошел конфликт, в результате которого был убит 25-летний местный житель».
Согласно другим сведениям, силовики приехали в республику на отдых. Они попросили мужчину отвезти их, но тот отказался.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, конфликт произошел в Эльбрусском районе. С мужчиной, предположительно, таксистом, жестоко расправились сотрудники одного из силовых ведомств, приехавшие в республику в командировку. Смерть местного жителя наступила от ножевого ранения. Подозреваемые задержаны.
Источник: «В Эльбрусском районе в районе поляны Азау произошел конфликт, в результате которого был убит 25-летний местный житель».
Согласно другим сведениям, силовики приехали в республику на отдых. Они попросили мужчину отвезти их, но тот отказался.
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