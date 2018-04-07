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    Двое силовиков убили в драке жителя Кабардино-Балкарии: видео. видеонаблюдение, драки и избиения, Кабардино-Балкария, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвое силовиков убили в драке жителя Кабардино-Балкарии: видео

    Двое силовиков убили в драке жителя Кабардино-Балкарии: видео

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    Двое силовиков убили в драке жителя <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>: видео

    Двое силовиков убили в драке жителя Кабардино-Балкарии: видео

    Двое силовиков убили в драке жителя <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>: видео

      Житель Кабардино-Балкарии погиб в результате драки. Момент конфликта попал в объектив камеры наблюдения.

      На записи видно, как двое мужчин нападают на третьего, затем один из них близко подходит к обороняющемуся, тот падает на землю, двое нападавших убегают.

      Как сообщил РИА Новости информированный источник, конфликт произошел в Эльбрусском районе. С мужчиной, предположительно, таксистом, жестоко расправились сотрудники одного из силовых ведомств, приехавшие в республику в командировку. Смерть местного жителя наступила от ножевого ранения. Подозреваемые задержаны.

      Источник: «В Эльбрусском районе в районе поляны Азау произошел конфликт, в результате которого был убит 25-летний местный житель».

      Согласно другим сведениям, силовики приехали в республику на отдых. Они попросили мужчину отвезти их, но тот отказался.

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