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Схождение Благодатного огня
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    Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя. Пасха, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

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    Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

      Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Верующие освящают куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.

      В храме Христа Спасителя началась божественная литургия. Ее проводит патриарх Кирилл. После богослужения глава церкви выпустит в небо голубей — эта ежегодная традиция символизирует благую весть архангела Гавриила о скором рождении Иисуса Христа. Затем патриарх освятит куличи, а также самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушло почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры и десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов.

      Одними из первых Благовещение отметили жители Камчатки. Свои двери распахнули и храмы Красноярска.

      В Великую субботу зрители НТВ смогут стать свидетелями схождения Благодатного огня. Это событие случается накануне Пасхи. Прямая трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 по московскому времени. Наблюдать за этим чудом также можно онлайн на сайте и в мобильном приложении НТВ.

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