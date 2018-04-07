Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Верующие освящают куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.
В храме Христа Спасителя началась божественная литургия. Ее проводит патриарх Кирилл. После богослужения глава церкви выпустит в небо голубей — эта ежегодная традиция символизирует благую весть архангела Гавриила о скором рождении Иисуса Христа. Затем патриарх освятит куличи, а также самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушло почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры и десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов.
Одними из первых Благовещение отметили жители Камчатки. Свои двери распахнули и храмы Красноярска.
В Великую субботу зрители НТВ смогут стать свидетелями схождения Благодатного огня. Это событие случается накануне Пасхи. Прямая трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 по московскому времени. Наблюдать за этим чудом также можно онлайн на сайте и в мобильном приложении НТВ.
Одними из первых Благовещение отметили жители Камчатки. Свои двери распахнули и храмы Красноярска.
В Великую субботу зрители НТВ смогут стать свидетелями схождения Благодатного огня. Это событие случается накануне Пасхи. Прямая трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 по московскому времени. Наблюдать за этим чудом также можно онлайн на сайте и в мобильном приложении НТВ.
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