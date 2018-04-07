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    Жанна Эппле в эфире НТВ попросила прощения у Кати Гордон за то, что увела у нее мужа

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    Жанна Эппле в эфире НТВ попросила прощения у Кати Гордон за то, что увела у нее мужа

    Жанна Эппле в эфире НТВ попросила прощения у Кати Гордон за то, что увела у нее мужа

    Жанна Эппле в эфире НТВ попросила прощения у Кати Гордон за то, что увела у нее мужа

    Жанна Эппле впервые стала бабушкой. Ее старший сын Потап подарил ей внука. Как актриса справляется с новой для себя ролью, заслуженная артистка России откровенно рассказала ведущей программы НТВ «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. Также она открыла тайны своей личной жизни.

    Жанна Эппле откровенно рассказала о своей семье в студии «Секрета на миллион». Лера Кудрявцева спросила актрису о ее первом внуке.

    Жанна Эппле: «Моего внука зовут очень стильно, его зовут Север Фрэз. Полное имя в паспорте — Северин. Мне нравится, следующего моего внука будут звать Юг, к примеру».

    О рождении внука Жанна узнала в самолете. По словам Эппле, у нее прекрасные отношения с невесткой Ангелиной, ведь она сама познакомила ее со своим сыном Потапом. Как рассказала Жанна, когда она впервые увидела Ангелину, то подумала: «О господи, я хочу от нее внуков».

    Затем Жанна также честно призналась, почему перестала общаться со сводным братом после смерти их отца. Причиной ссоры стало наследство — двухкомнатная квартира в Медведкове, которая в результате досталась ее брату.

    Жанна, ничего не скрывая, ответила на вопросы о своем единственном законном муже — балетмейстере Алексее Бакае. Жанна увела его из семьи, но их семейная жизнь продлилась недолго — он уехал в США. В недолгом браке Жанны и Алексея произошла трагедия — их ребенок умер в утробе.

    Жанна Эппле: «Были боли сильные, меня положили на сохранение в пятницу, врачей не было. Врач пришел только в понедельник. Я лежала, пока не поняла, что отошли воды. Выяснилось, что ребенок уже несколько дней как разлагался».

    Эта беременность привела к следующей беде — у актрисы возникла опухоль в груди. К счастью, она оказалась доброкачественной. Муж в тот тяжелый для нее период начал пить. А от свекрови Жанна услышала жестокие слова: «Ты, оказывается, пустоцвет».

    В студии «Секрета на миллион» Жанна узнала, что стало с ее бывшим мужем. Оказалось, Алексей Бакай живет в Москве и давно злоупотребляет спиртным. Это стало шоком для актрисы.

    Следующей тяжелой темой стали отношения Жанны с матерью, с которой она не общается уже три года. Актриса призналась, что всю жизнь боится ее, потому что всегда слышала от матери упреки, а иногда получала и удары.

    18 лет жизни Жанна провела с Ильей Фрэзом, но счастлива она была, лишь когда рождались дети. Она сохранила к нему чувство благодарности, потому что он забрал ее от матери, жизнь с которой была для нее кошмаром.

    Во время жизни с Фрэзом у нее возник роман на стороне, и после рождения сына Потапа она собиралась уйти от мужа. Но супруг не отпустил ее — дошло даже до рукоприкладства.

    Также в студии программы «Секрет на миллион» Эппле встретилась с Катей Гордон, которая обвинила актрису том, что та отнимает чужих мужчин и постоянно сплетничает. Причиной ее обвинений стали отношения Жанны с Сергеем Жориным, от которого Гордон тогда была беременна. В результате Эппле попросила у нее прощения.

    Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru по субботам в 17:00.

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