В регионах европейской части России осложнилась ситуация с паводками. В Волгоградской области в зоне подтопления оказались 50 населенных пунктов. В некоторых городах Саратовской и Тамбовской областей ввели режим чрезвычайной ситуации. Под Воронежем талые воды затопили дома 2,5 тыс. человек.

В городе Калач больше половины жителей, оказавшихся в зоне бедствия, отказались от эвакуации. Подтоплено больше тысячи домов. Подъем реки Подгорная достиг рекордного уровня с 2010 года и превысил 6,5 метра.



Затоплена мебель, бытовая техника, автомобили, залиты запасы в погребах. Владельцы ветхих домов переживают, что после схода большой воды, оставаться здесь станет невозможно, и очень надеются на помощь властей.



Александр Савинкин, житель г. Калач: «Уровень воды поднялся слишком быстро и высоко, жители не ожидали такого, все в шоке».



За всю историю наблюдений наивысший уровень паводка в Калачеевском районе был в 1974 году — вода тогда поднялась почти на 7 метров. Чтобы быть готовыми к самой сложной ситуации, в МЧС наращивают спасательную группировку в районе.



Юрий Рыжов, сотрудник МЧС РФ: «Вчера здесь дорога была, а сегодня проснулись — вода. В районе 50 человек отсюда эвакуировали».



По рации каждые 10–15 минут приходят сообщения о том, где ждут спасательную лодку.



На тракторах и лодках спасатели развозят людей на работу и в магазины. У детей, чьи дома заблокированы водой, вынужденные каникулы. Старшеклассники гуляют по затопленным улицам.



Юрий Рыжов: «Многие не уезжают, живут, остаются, за продуктами сплавают и назад, домой».



Сложная паводковая ситуация уже в пяти районах Воронежской области, подтоплено семь низководных мостов. В зоне бедствия организованы лодочные переправы.



Сигналы SOS поступают из Новой Усмани. Жители 200 домов жалуются, что власти уже который год не могут организовать водоотведение от жилого микрорайона, из-за чего во время весеннего паводка сотни семей оказываются в зоне подтопления.



Сотрудники МЧС откачивают воду с затопленных участков, но, по словам жителей, это не решает проблему: талые воды с сельхоз полей потоком идут через водоотводные трубы автотрассы «Дон».



Владимир Казаков, житель п. Новая Усмань: «Эти воды талые с полей, все ядохимикаты у нас в огородах».



По последней информации, водная стихия в Калачеевском районе медленно, но отступает. Специалисты зафиксировали снижение уровня воды на 8 сантиметров. В областном правительстве сообщили, что семьи, чье имущество сильно пострадало от весеннего половодья, получат материальную помощь. По предварительной информации МЧС, в водном плену райцентры и села будут находиться еще неделю.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.