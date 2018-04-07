Сирийская армия начала наступление на боевиков в Восточной Гуте

Сирийская армия начала операцию против боевиков в Восточной Гуте. Сообщается, что военные задействовали авиацию.

Как пишет сирийское агентство SANA, это стало ответом на ракетные обстрелы жилых районов Дамаска. Ранее террористы нарушили режим тишины и открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору на окраине сирийской столицы. В результате четыре человека погибли, еще больше 20 пострадали.



Несмотря на это, местные жители продолжают возвращаться в свои дома. В жилых кварталах работают саперы. В одном из городов анклава военные обнаружили гигантский тоннель. Боевики использовали его для оперативной переброски подразделений. Террористы заставляли рыть этот проход местных жителей, которых держали в плену.



Ахмет: «Они захватили моего сына, потому, что он сильный молодой мужчина. Я умолял их отпустить его. Мне сказали, что сделают это при условии, что я вольюсь в их ряды, и докажу своими делами преданность им. Всем заключенным давали один раз в день лепешку и вареное яйцо. И заставляли копать проклятый тоннель. Только чудом мой сын выжил».



Известно, что для строительства тоннеля боевики похитили больше 150 человек. Сейчас сирийские власти решают, что делать с этой находкой дальше. Уничтожать проход опасно, ведь наверху жилые дома. Не исключено, что тоннель будут использовать для хранения продовольствия.