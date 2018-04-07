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    Водитель-стример запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель-стример запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

    Водитель-стример запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

    2 комментария
    <nobr>Водитель-стример</nobr> запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

    Водитель-стример запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

    <nobr>Водитель-стример</nobr> запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

      Дорожный рабочий, перекрывавший дорогу для автовышки, попал под колеса легковушки в Подмосковье. Страшное ДТП случайно запечатлел дальнобойщик, который вел стрим из кабины грузовика.

      Авария произошла на 54-м километре Симферопольского шоссе. Дорожный рабочий перегородил полосы, чтобы автовышка смогла отъехать от отбойника, после чего направился к обочине. Неожиданно из-за остановившихся машин на него вылетела легковушка. Водитель авто проигнорировал предупреждающие знаки и двигался по обочине, объезжая остановившийся поток.

      В результате удара мужчину подбросило в воздух почти на два метра. Он упал на крышу легковушки, которая, в свою очередь, врезалась в автовышку.

      Как сообщает сайт «Вести.ру» со ссылкой на представителя пресс-службы областного управления МВД, пострадавший остался жив. Его доставили в больницу.

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