Водитель-стример запечатлел страшное ДТП в Подмосковье: видео

Дорожный рабочий, перекрывавший дорогу для автовышки, попал под колеса легковушки в Подмосковье. Страшное ДТП случайно запечатлел дальнобойщик, который вел стрим из кабины грузовика.
Авария произошла на 54-м километре Симферопольского шоссе. Дорожный рабочий перегородил полосы, чтобы автовышка смогла отъехать от отбойника, после чего направился к обочине. Неожиданно из-за остановившихся машин на него вылетела легковушка. Водитель авто проигнорировал предупреждающие знаки и двигался по обочине, объезжая остановившийся поток.
В результате удара мужчину подбросило в воздух почти на два метра. Он упал на крышу легковушки, которая, в свою очередь, врезалась в автовышку.
Как сообщает сайт «Вести.ру» со ссылкой на представителя пресс-службы областного управления МВД, пострадавший остался жив. Его доставили в больницу.
В результате удара мужчину подбросило в воздух почти на два метра. Он упал на крышу легковушки, которая, в свою очередь, врезалась в автовышку.
Как сообщает сайт «Вести.ру» со ссылкой на представителя пресс-службы областного управления МВД, пострадавший остался жив. Его доставили в больницу.
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