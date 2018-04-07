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    Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Яквинтой

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    Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Яквинтой

    Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Яквинтой

    Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сразится в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 223 бой с американцем Элом Яквинтой.

    Яквинта выйдет на бой вместо американца Макса Холлоуя, который не смог уложиться в весовую категорию. Россиянин уже подписал контракт, передает ТАСС.

    Хабиб Нурмагомедов, боец смешанного стиля: «Мне было все равно, с кем драться, я рад что это произошло. Мне сказали, что можно встретиться с Яквинтой, я дал согласие. Для меня важен титул чемпиона, и я готов его завоевать».

    Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.

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