В Петербурге разрабатывают культурные и досуговые маршруты для болельщиков ЧМ-2018

Петербургский комитет по туризму подготовился к предстоящему чемпионату мира по футболу, разработав десять новых экскурсионных маршрутов специально для болельщиков. Не дремлют и владельцы спортивных баров.

Система с паспортами болельщика хорошо зарекомендовала себя на Кубке конфедераций. Но сейчас эта ламинированная карточка уже часть истории и бережно хранится у многих поклонников футбола. Новые же образцы перед стартом грядущего мундиаля уже можно получить в специализированном центре на Литейном проспекте.



Павел — болельщик со стажем и не понаслышке знает о преимуществах Fan-ID.



Павел Ушаков, болельщик: «Вообще это удобная система. Я был на всех матчах Кубка конфедераций в Петербурге. Но, к сожалению, понимаю, что всё-таки спрос на билеты ЧМ-2018 большой. Так что надо искать и запасные варианты, где можно посмотреть матчи».



Как раз для всех, кто не сможет попасть по каким-то причинам на стадион, открывается запасной аэродром на Петроградской стороне. Всё по заветам Пьера де Кубертена: «О, спорт, ты мир». Уютный мир для людей из мира футбола.



Здесь уже готовы к встрече иностранцев. Как тут гостеприимной стране-хозяйке чемпионата обойтись без борща и холодца в меню? Зато напитки космополитичны и не знают границ. Сидр «Рука Бога», шоты «Голевое пиршество» и «Гол в раздевалку» как бальзам для любого болельщика.



А вот смысл названия напитков «Боярский», «Дзюбиньо» и «Тренеришка», кажется, нужно будет объяснить не только иностранцам, но и случайным посетителям с отечественным паспортом. Тут главное — найти общий интернациональный язык футбола.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов узнал, как городские спортивные бары и кафе готовятся к нашествию футбольных болельщиков.