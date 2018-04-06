На руководство Сайентологической церкви Петербурга завели дело об отмывании денег

Следователи ФСБ возбудили дело об отмывании денег в отношении руководства Сайентологической церкви
Санкт-Петербурга. Речь идет о 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступных путем.
Из сообщения управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти: «В отношении одного из руководителей религиозной группы Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „б“, ч. 4, ст. 174.1 УК РФ „Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления“».
Религиозная группа проводила платные курсы без соответствующей регистрации. По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства Сайентологическая церковь Петербурга получила 140 млн рублей наличными, из них 17 млн были легализованы. Ранее против руководства Сайентологической церкви в Санкт-Петербурге было возбуждено дело по статьям о создании экстремистского сообщества, вовлечении в деятельность экстремистского сообщества и незаконном предпринимательстве.
Сайентология — основанное в США в 1950-х религиозное течение. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и запрещена.
Религиозная группа проводила платные курсы без соответствующей регистрации. По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства Сайентологическая церковь Петербурга получила 140 млн рублей наличными, из них 17 млн были легализованы. Ранее против руководства Сайентологической церкви в Санкт-Петербурге было возбуждено дело по статьям о создании экстремистского сообщества, вовлечении в деятельность экстремистского сообщества и незаконном предпринимательстве.
Сайентология — основанное в США в 1950-х религиозное течение. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и запрещена.
Комментарии